Theodor Paleologu vine la Galele Rotary – Artă și Spiritualitate

Anul acesta, Galele Rotary – Artă și Spiritualitate, ediția a V-a, vor avea loc într-un an la fel de special: 30 de ani de Rotary Club Baia Mare.

În 5 noiembrie, invitatul evenimentului va fi Theodor Paleologu. A­cesta va fi prezent la o seară de dialog în jurul unei teme provocatoare: „Ce ne facem cu atâția proști?” Evenimentul se va desfășura la Colonia Pictorilor, de la ora 18. Donație minimă recomandată: 180 lei/persoană (fondurile strânse vor fi destinate premierii tine­rilor cu rezultate deosebite). Rezervările se fac până în 31 octombrie la Flavia Onț – 0751 093 166 (locurile sunt limitate).