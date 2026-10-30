Au aruncat și au dat chiar la vaci… An provocator pentru legumicultorii maramureșeni!

Am traversat unul din cei mai secetoși ani din ultimele decenii, în Maramureș. România. Europa. Cum s-au descurcat legumicultorii maramureșeni? În comuna Mireșu Mare, e un grup puternic de legumicultori, cam 150 de familii. Muncesc zi-lumină și da, au rezultate. Gheorghe Tînc este unul dintre ei, de asemenea viceprimar al comunei Mireșu Mare. Ne spune constant, an de an, cu sinceritate și simplitate, prin ce trec legumicultorii, cu bune și cu rele.

„Anul agricol se încheie bine. Dar nu fără provocări. Atât cultura mare, cât și cea de legume. Dacă ai tratat, ai irigat, ai producție, dacă nu, nu. Unde s-au aplicat tehnologiile, au ieșit. De exemplu, a fost foarte bună cultura de vinete, la unii. Atât la producție cât și la preț. La fel, ardeii. Am avut însă probleme cu spațiile protejate, sere și solarii. Au fost temperaturi foarte ridicate, se dezvoltă foarte greu plantele în solar. Înainte, aveam grijă să nu înghețe, să încălzim solariile. Acum se pune problema ventilației. Dar nu e posibil, nu am ajuns acolo cu tehnologiile. Nu ne putem permite, ar trebui modificate serele, prețurile ar crește mult. Au fost apoi probleme la cultura mare. Pe alocuri, producții scăzute cu 35%. Mai ales în terenurile nisipoase, de lângă râu, au fost pierderi mari, producții diminuate. Pe de altă parte, legumicultorii au înființat culturile de toamnă. Se vinde deja spanac, ceapă verde, ridichi! Producții bune, ba ridichile sunt superbe. Dar desfacerea a rămas o problemă. Am avut probleme de exemplu cu supraproducția la castraveți, piața nu a reușit să consume cât s-a produs. Am ajuns de am dat la vaci castraveții. Și ardei. Avem desfacere în țară, vin cu dube și cumpără, en gros, din Mureș, Bistrița, Cluj, plus piețele din Baia Mare și Sighetu Marmației” , ne spune Gheorghe Tînc. Îl întrebăm dacă există produse din marfa făcută de ei, care ar putea asigura consumul, sustenabilitatea, pentru întreg Maramureșul. „Da, avem. Anul acesta, la vinete, la varză, la ardei, puteam asigura consumul întregului județ. La fel la porumb. În rest, nu”.