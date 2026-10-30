Eco-insule vandalizate în Baia Mare

De la începutul anului, Primăria Baia Mare a cheltuit nu mai puțin de 217.626 lei pentru repararea platformelor de deșeuri vandalizate. În plus, în ultima săptămână, autoritățile publice locale au făcut reparații la platformele îngropate, în valoare de 21.780 lei, spune Horia Buhan, administratorul orașului. Pentru a opri astfel de acte antisociale, persoanele responsabile vor fi amendate.

„Se rup mânere, se forțează cuvele și ușile, se fură baterii, se taie cabluri, se sparg cititoare. Te miri ce găsesc unii «cetățeni» să facă, astfel încât să aducă platformele la «inutilitate». Zilnic băimărenii cinstiți plătesc aceste acte antisociale ale unora, căci reparațiile presupun pe lângă bani și procedură de achiziție, care durează poate luni de zile, iar în acest timp platforma rămâne nefuncțională. Și cine e de vină? Ghici, primarul și administrația, care nu-și face treaba. Avem camere de supraveghere montate la peste 35 de platforme și continuăm să instalăm. Nu abandonăm lupta pentru civilizație, curățenie și normalitate. Impostura, actele antisociale și nesimțirea unor «cetățeni» trebuie sancționate drastic, inclusiv prin amenzi mărite. Și o vom face. Toți cei care vor fi depistați că vandalizează sau abandonează gunoiul lângă platforme sau în locuri nepermise, vor plăti, inclusiv cu dosar penal pentru distrugere”, a declarat Horia Buhan.

Și reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș au făcut un apel la responsabilitate și îndeamnă cetățenii să ia atitudine, dacă surprind acte de vandalism.

„Dacă observați acte de vandalism, sesizați Poliția Locală și oferiți informații despre locație și cele constatate. Deteriorările și problemele de funcționare pot fi semnalate și prin aplicația «ADI Deșeuri MM», cu fotografii și locația exactă”, a punctat Vasile Roman, directorul instituției.