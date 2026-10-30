La teatru, întâlnire cu Fata babei și fata moșneagului

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Sâmbătă, 31 octombrie, de la orele 10 și 11.30, micuții spectatori sunt invitați la spectacolul „Fata ba­bei și fata moșneagului”, după Ion Creangă, regia Claudia Re­van.
„Cei mici, dar și cei mari sunt poftiți să pășească într-o lume în care Binele și Răul îi pun deopotrivă la încercare, prin intermediul basmului clasic, care rămâne la fel de actual și astăzi”, transmit cei de la Teatrul de Păpuși Baia Mare. Spectacolul durează 60 de minute. Prețul unui bilet este 12 lei.

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