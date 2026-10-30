Maramureșul, gazda Conferinței Naționale Salvamont 2026

• Președintele Gabriel Zetea, distins pentru contribuția la dezvoltarea salvării montane •

În perioada 26–28 octombrie 2026, localitatea Moisei din județul Maramureș a găzduit Conferința Națională Salvamont 2026, eveniment care a reunit reprezentanții celor 39 de servicii publice județene și locale de salvare montană din România. Organizată de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România – Salvamont România, cu sprijinul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, conferința a reprezentat un prilej de analiză a activității de salvare montană, schimb de experiență și stabilire a principalelor direcții de dezvoltare pentru anul 2027.

Pe parcursul celor trei zile, specialiștii au abordat teme precum pregătirea și perfecționarea profesională a salvatorilor montani, actualizarea procedurilor de intervenție, evaluarea capacității operaționale și modernizarea echipamentelor utilizate în misiunile de salvare. O atenție importantă a fost acordată utilizării dronelor și a inteligenței artificiale în operațiunile de căutare și salvare, dezvoltării serviciilor digitale Salvamont și consolidării colaborării la nivel național și internațional. Printre subiectele discutate s-a numărat și pregătirea Congresului Mondial de Salvare Montană CISA IKAR 2027, care va fi găzduit de România.

O distincție pentru contribuția la dezvoltarea Salvamont Maramureș

Cu ocazia evenimentului, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a primit o distinc­ție din partea Salvamont România, prin președintele organizației, Sabin Cornoiu, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat dezvoltării activității de salvare montană. Recunoașterea vine la opt ani de la înființarea Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, instituție creată în primul mandat de președinte al Consiliului Județean al lui Gabriel Zetea, prin Hotărârea nr. 234 din 25 octombrie 2018. Înființarea serviciului a permis organizarea și coordonarea activității de salvare montană la nivel județean, precum și dezvoltarea unei structuri profesioniste de intervenție, în sprijinul turiștilor și al comunităților din zonele montane.

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș:

„Mă bucur că Maramureșul a găzduit această conferință națională și că salvatorii montani din întreaga țară au avut ocazia să se întâlnească aici, să discute despre problemele cu care se confruntă și despre soluțiile de care au nevoie. Pentru mine, Salvamont Maramureș are o semnificație aparte. În 2018, când am înființat acest serviciu în subordinea Consiliului Județean, am făcut un pas pe care îl consideram absolut necesar pentru județul nostru. Avem zone montane extraordinare, avem turiști care vin să le descopere, dar aveam nevoie și de oameni pregătiți să intervină atunci când cineva se află în pericol. Astăzi, după opt ani, mă uit cu mândrie la echipa Salvamont Maramureș. Îl felicit pe Dan Benga, directorul serviciului și pe toți salvatorii montani, angajați și voluntari, pentru munca lor. Sunt oameni care intervin în condiții dificile, care își asumă riscuri și care au demonstrat de nenumărate ori cât de mult contează pregătirea, curajul și responsabilitatea. Îi mulțumesc lui Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, pentru distincția oferită și pentru apreciere. O primesc cu bucurie, dar și cu gândul la toți cei care au contribuit la dezvoltarea acestui serviciu.

Îi felicit pe toți salvamontiștii din România pentru ceea ce fac. Cred că fiecare om care urcă pe munte trebuie să știe că, atunci când are nevoie de ajutor, există o echipă pregătită să intervină. Iar responsabilitatea noastră, a celor din administrație, este să le oferim salvatorilor sprijinul necesar pentru a-și face meseria în cele mai bune condiții”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Salvamont Maramureș – opt ani de dezvoltare și profesionalizare

Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș funcționează în subordinea Consiliului Județean Maramureș și are atribuții privind prevenirea accidentelor montane, coordonarea intervențiilor de căutare și salvare, pregătirea salvatorilor și supravegherea activităților de întreținere a traseelor turistice montane. Sub coordonarea directorului Dan Benga, echipa Salvamont Maramureș desfășoară misiuni de salvare în zone greu accesibile, contribuind la siguranța turiștilor și a persoanelor care desfășoară activități în mediul montan. Găzduirea Conferinței Naționale Salvamont 2026 la Moisei reprezintă un moment important pentru județul Maramureș și pentru serviciul județean de salvare montană, oferind oportunitatea consolidării colaborării cu structurile similare din întreaga țară.

Consiliul Județean Maramureș va continua să susțină dezvoltarea Serviciului Public Județean Salvamont, pregătirea profesională a salvatorilor și îmbunătățirea capacității de intervenție în zonele montane ale județului.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș