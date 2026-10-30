Strada Xenopol din Sighetu Marmației intră în reabilitare

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din Sighetu Marmației continuă, iar conducerea primăriei anunță că strada Xenopol din oraș urmează să fie reabilitată. Noile amenajări acordă atenție și spațiilor verzi, explică edilul Vasile Moldovan.

„Au fost finalizate lucrările de reabilitare și asfaltare a trotuarelor și au fost construite casete pentru spații verzi. Strada Xenopol va fi reabilitată și modernizată integral până la finalul acestui an. Infrastructura rutieră continuă să rămână o prioritate pentru administrația sigheteană”, a declarat Vasile Moldovan.