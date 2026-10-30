Târgu Lăpuș face demersuri pentru atragerea de noi investitori

Primarul orașului Târgu Lăpuș, Vlad Herman, a primit vizita lui Sebastian Metz, președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România), alături de o delegație formată din oameni de afaceri, în cadrul unei întâlniri dedicate prezentării oportunităților de investiții și a potențialului de dezvoltare a orașului.

„Vizita a inclus halele WDP, spațiul în care și-a desfășurat activitatea fosta fabrică de mobilă Taparo, un obiectiv relevant în identificarea posibilităților de valorificare a spațiilor disponibile și de atragerea unor noi investitori în zonă. De asemenea, delegației i-au fost prezentate facilitățile pe care orașul le poate pune la dispoziția potențialilor investitori, infra­structura de siguranță și intervenție în situații de urgență, precum și investițiile realizate în infrastructura publică și în dezvoltarea serviciilor destinate comunității. Prin astfel de întâlniri, ne propunem să prezentăm avantajele orașului, să consolidăm dialogul cu mediul de afaceri și să identificăm noi oportunități de dezvoltare economică, creare de locuri de muncă și valorificare a potențialului local. Un oraș care investește în infra­structură și în comunitate construiește premisele unui viitor economic mai puternic”, a declarat Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.