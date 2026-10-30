Ultimele zile de înscriere la Festivalul Național de Interpretare „LIRA”

Festivalul Național de Interpretare „LIRA” se pregătește pentru o nouă ediție, care a­du­ce o schimbare importantă în istoria evenimentului.

În perioada 19-22 noiembrie, orașul Baia Sprie, din județul Maramureș, va deveni noua gazdă a festivalului, reunind tineri interpreți din întreaga țară, artiști consacrați și iubitori ai muzicii. Înscrierile sunt în plină desfășurare, până la 1 noiembrie. Regulamentul complet și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul official: https://artist­pentruarta.ro/festivalul-national-lira-regulament/. Juriul ediției din acest an reunește cinci artiști apreciați: Ozana Barabancea, Nicola, Analia Selis, Sava Negrean Brudașcu și Florian Mătăsaru. Competiția cuprinde secțiunile Muzică Ușoară/Pop, Mu­zică Populară și „Pași spre scenă” – Debut. Organizatorii au pregătit premii în bani și distincții speciale, Marele Trofeu al Festivalului fiind recompensat cu 2.000 de lei, iar cele patru trofee LIRA, cu câte 1.000 de lei fiecare.