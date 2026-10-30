Festivalul Național de Interpretare „LIRA” se pregătește pentru o nouă ediție, care aduce o schimbare importantă în istoria evenimentului.
În perioada 19-22 noiembrie, orașul Baia Sprie, din județul Maramureș, va deveni noua gazdă a festivalului, reunind tineri interpreți din întreaga țară, artiști consacrați și iubitori ai muzicii. Înscrierile sunt în plină desfășurare, până la 1 noiembrie. Regulamentul complet și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul official: https://artistpentruarta.ro/festivalul-national-lira-regulament/. Juriul ediției din acest an reunește cinci artiști apreciați: Ozana Barabancea, Nicola, Analia Selis, Sava Negrean Brudașcu și Florian Mătăsaru. Competiția cuprinde secțiunile Muzică Ușoară/Pop, Muzică Populară și „Pași spre scenă” – Debut. Organizatorii au pregătit premii în bani și distincții speciale, Marele Trofeu al Festivalului fiind recompensat cu 2.000 de lei, iar cele patru trofee LIRA, cu câte 1.000 de lei fiecare.
Ultimele zile de înscriere la Festivalul Național de Interpretare „LIRA”
Festivalul Național de Interpretare „LIRA” se pregătește pentru o nouă ediție, care aduce o schimbare importantă în istoria evenimentului.