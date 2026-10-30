Utilaje noi pentru întreținerea curățeniei stradale în Ocna Șugatag

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Sursa foto: Ioan Oanea/Facebook

Primăria Ocna Șugatag a inițiat și implementat un proiect cu fonduri nerambursabile, prin care s-au achiziționat utilaje și accesorii pentru întreținerea și curățenia stradală.
„Prin această investiție, ne propunem să îmbunătățim activitățile de întreținere și curățenie a străzilor, contribuind la un aspect mai îngrijit al localității și la creșterea calității vieții pentru toți locuitorii. Continuăm să investim în dezvoltarea comunei și în menținerea unui mediu curat și plăcut pentru întreaga comunitate”, a punctat Ioan Oanea, primarul comunei.

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