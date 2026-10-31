Artişti premiaţi la Bucureşti, într-o expoziţie la Muzeul Judeţean de Artă

Trei artiști care, în ultimii ani, și-au prezentat lucrările pe simezele Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» se numără printre laureații galei Premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, desfășurată la București în 27 octombrie.

Reszegh Botond a fost distins cu Premiul pentru Grafică, iar Mircea Bochiş şi Dalina Bădescu au obținut Premii ale Consiliului Director al UAP din România. Pentru a celebra aceste reușite, ieri, 30 octombrie, a fost deschisă o microexpoziție care reunește lucrări semnate de cei trei artiști, pe peretele din holul muzeului dedicat proiectului „Patrimoniul Viitorului”.