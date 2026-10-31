Educație fără violență la Școala din Coroieni

Instituția Prefectului-Județul Maramureș a organizat o întâlnire de lucru la Școala Gimnazială Coroieni și în comunitatea de romi din cartierul Ponorâta, comuna Coroieni, având ca obiectiv prevenirea și combaterea violenței școlare, precum și identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea unui act educațional de calitate, într-un mediu sigur, incluziv și favorabil dezvoltării armonioase a elevilor. În cadrul întâlnirii desfășurate la sediul Școlii Gimnaziale Coroieni, au avut loc discuții între reprezentanții instituțiilor participante, care au vizat conduita elevilor proveniți din comunitatea de romi din cartierul Ponorâta, cu accent pe identificarea și implementarea unor măsuri concrete pentru prevenirea și reducerea manifestărilor de violență în mediul școlar. De asemenea, au fost analizate modalitățile de consolidare a colaborării interinstituționale, în vederea gestionării eficiente a situațiilor care pot afecta siguranța elevilor și desfășurarea în condiții optime a procesului educațional. În anul școlar 2026–2027, la Școala Gimnazială Coroieni sunt înscriși 428 de copii și elevi de etnie romă, dintre care: 131 sunt preșcolari; 232 urmează cursurile ciclului primar; 65 sunt înscriși în învățământul gimnazial.