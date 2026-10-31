Rețeta noastră • Pastrama de mușchiuleț, o delicatesă pentru sărbători

Înainte de a da ochii peste cap la auzul cuvântului „sărbători”, vă reamintim că intrăm în luna noiembrie, imediat… Iar o seamă de rețete ce vi le propunem aici au nevoie de timp. Nu, nu toată lumea taie porcul înainte de Crăciun și nu toată lumea apucă să se bucure de produsele finalizate, afumate/uscate atunci. Durează, nu? Așa c-am începe din timp, profitând de prețurile decente la carnea de porc.

Vă propunem pastrama din mușchiuleț de porc. Dacă „vă faceți mâna” și vă iese rețeta, prindeți curaj și facem și „deli ham”, cotletul de porc uscat-afumat, în urma căruia nu veți mai cumpăra niciodată, dar NICIODATĂ salamuri din comerț. Luăm doi mușchiuleți de porc, îi ajustăm, ștergem cu șervețele de hârtie. Rețetele de pe internet dau amestecuri savante de ierburi, arome. Nu vă aruncați. V-am sugera să căutați varianta ce vi se potrivește. Ba chiar am pune la macerat numai într-un amestec de sare/zahăr. Așa se face macerarea, așa făceau și strămoșii. Punem la frigider așa, într-o caserolă, scurgem apa lăsată, vreo 2-3 zile. Apoi, spălăm carnea de excesul de sare, ar trebui să ținem în mână o bucată de carne tare, fermă, cu culoarea schimbată spre maro închis. Abia acum ar trebui să-i facem o crustă, dintr-un amestec de piper, boia, cimbru, praf de usturoi sau ce arome credeți că vă reprezintă. Tăvălim prin amestec, apoi tragem în plasă elastică sau construim noi din sfoară. Învelim în tifon și punem la rece. Atenție, rece și aer! În cel mai rău caz frigider, în cel mai bun o magazie, la înălțime, în curent de aer. La 5-8 grade, nu mai mult, nu mai puțin. Stă așa între două săptămâni și o lună. Palpați periodic mușchiul. Ar trebui să se întărească, dar nu „beton”, la final în mijloc ar trebui să simțiți puțin moale. La final, puteți da un fum, dar nu exagerați, sunt totuși bucăți de carne fine, mici. Două ore în fum de fag, prun sau cireș ar putea fi de ajuns.

Nu vă putem explica ce finețe aveți înaintea ochilor, la final. Ascuțiți cuțitul casei ca de operație chirurgicală și tăiați felii subțiri, ca de hârtie. E delicatesa definitivă!