Schimbare la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș

La aproape două luni de când a fost numit în funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, prof. Ioan Muntean este nevoit să se retragă din prima linie. Potrivit edupedu.ro, PSD a făcut presiuni pentru schimbarea imediată a tuturor inspectorilor școlari generali susținuți de PNL și USR, după scoaterea acestor partide de la guvernare. Astfel, liberalul Ioan Muntean, care fusese numit la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, de la 1 septembrie 2026, i-a cedat din nou locul prof. Mihai-Cosmin Pop, cel care este susținut de PSD. Astfel, prof. Mihai-Cosmin Pop revine în funcția de inspector școlar general. De la 1 septembrie, el fusese mutat în funcția de inspector școlar general adjunct.

„Mihai face parte din conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș încă din 2018, iar din aprilie 2022 a ocupat funcția de inspector școlar general. Cunoaște școlile județului, profesorii, problemele cu care se confruntă sistemul de educație și, mai ales, știe cât de mult contează fiecare decizie pentru copii. Am discutat de multe ori despre școlile din Maramureș, despre condițiile în care învață copiii noștri și despre ce putem face mai bine pentru ei. Și știu că atunci când îi voi cere o părere sau vom căuta împreună o soluție, voi avea în față un om care cunoaște educația și căruia îi pasă”, a scris pe pagina sa de socializare, președintele PSD Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, șeful administrației maramureșene.