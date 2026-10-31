Situație odinioară firească, acum anormală • Cimitir rusesc al Eroilor, pe pământ ucrainean. În Sighetu Marmaţiei

Odinioară, nu ridica niciun semn de întrebare situația. Oricum, pentru maramureșenii vechi, toți erau „rușii”. Dar acum e altceva. Municipiul Sighetu Marmației are un cimitir ucrainean vechi, clasic, cu capelă, gard etc. Din care un colț e delimitat cu gard, închis ba chiar cu sârmă ghimpată (ce simbol…) și găzduiește Cimitirul eroilor sovietici, din Primul și din al Doilea Război Mondial. Am mai scris de el, era în reabilitare. Acum e reabilitat și da, arată frumos.

Ceea ce nu schimbă situația. Autoritățile locale ne confirmă că e pe terenul cimitirului ucrainean. Cu un drum, întrebăm și despre monumentul acela din centru, obeliscul sovietic, tot al eroilor, de pe care la Revoluția din 1989 s-a dat jos secera cu ciocanul sau steaua roșie și s-a pus… o cruce. Primarul orașului, Vasile Moldovan, ne spune că l-ar fi vrut mutat, dar e complicat, pentru că actele spun că acolo, în centru, ar fi fost îngropați 12 soldați ai Armatei Roșii, deci e de neatins locul, nu se poate face fără comisii, ministere etc. Pe de altă parte, documentariști ai Primăriei au găsit acte ce sugerează că cei 12 ostași ar fi fost mutați ulterior în locul de care vorbeam inițial, în Cimitirul eroilor sovietici de lângă Liceul Tehnologic.

Cât despre legitimitate, da, orice cimitir al eroilor sau monument istoric sunt de respectat. E istorie, trecut. Nu putem însă să nu observăm că România nu are așa ceva la Cotul Donului, nici măcar o cruce, unde au murit sute/mii de soldați români, când cu contraofensiva sovietică. Nimic. La fel cum salutăm faptul că Armata Roșie ne-a eliberat de cea germană. Atâta că n-au mai plecat…