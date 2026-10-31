Victoria este obligatorie • CS Minaur Baia Mare – CSM Slatina

Duminică, în prima zi a lui noiembrie, CS Minaur Baia Mare întâlnește în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, de la ora 18.30, în cadrul etapei 8 din Liga Florilor, CSM Slatina, echipă pregătită de băimărenii Andrei Popescu și Raul Fotonea.

După șapte etape derulate, CS Minaur nu are o poziție deloc agreabilă în ierarhia la zi, fiind abia pe locul 10, cu 5 puncte. De aceea, cele două puncte puse în joc mâine sunt extrem de importante pentru ceea ce a mai rămas de jucat în acest an (mai sunt de jucat trei meciuri fără acesta), unul care ar trebui încheiat pe o poziție mai confortabilă și nicidecum în zona unde se regăsește acum formația antrenată de David Ginesta.

CSM Slatina este o echipă incomodă, fapt demonstrat de elevele lui Andrei Popescu și Raul Fotonea în restanța de joi (etapa 7), din deplasare, cu CSM București. Încheiată cu victoria echipei vicecampioane, însă nu la o diferență categorică, ci aproape la limită, 30-27. Semn că oltencele vor veni duminică pentru a juca la cel mai înalt nivel posibil. Oaspetele stau ceva mai bine în clasament, sunt pe locul 7, și au doar două puncte peste Minaur, băimărencele având posibilitatea să-și egaleze oponenta în cazul unui succes.

Meciul de duminică va fi arbitrat de M. Pârvu (București) și M. Potîrniche (Buzău), iar observator din partea FRH este A. Cîrligeanu (București).

Tot joi s-a disputat o altă restanță, derby-ul dintre Rapid și Gloria Bistrița, câștigat pe final de campioana României cu 29-30.

Program etapa 8

Duminică, 1 noiembrie: HC Zalău – CSM Târgu Jiu (ora 17.00); CSM Iași – CSM București (ora 18.00); CSM Corona Brașov – HC Dunărea Brăila (ora 18.00); CS Minaur Baia Mare – CSM Slatina (ora 18.30).

Luni, 2 noiembrie: SCM Universitatea Craiova – CS Rapid București (ora 20.00, TVR Sport).

Miercuri, 4 noiembrie: CS Gloria Bistrița – CSU Știința București (ora 17.00).

Partida SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Târgu Mureș s-a disputat vineri.