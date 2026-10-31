Zona refugiului montan de pe traseul spre Vârful Pietrosul a fost ecologizată

Echipa Salvamont Maramureș a desfășurat o acțiune de ecologizare în zona refugiului montan de pe traseul spre Vârful Pietrosul Rodnei, în cadrul căreia au fost adunate deșeurile lăsate în urmă de turiști.

„La altitudine, o astfel de acțiune înseamnă ore de muncă, efort fizic și deșeuri care trebuie transportate pe trasee montane. Este una dintre activitățile mai puțin vizibile ale salvatorilor montani, care se adaugă misiunilor de salvare, patrulare, prevenție și întreținere a traseelor. Ne bucurăm că această grijă pentru munte este împărtășită și de mulți dintre cei care îl vizitează. Nu o dată am întâlnit pe trasee turiști care, pe lângă propriile deșeuri, le adună și pe cele lăsate de alții. Gesturi simple, care merită apreciate și care arată că respectul pentru natură se vede în fapte. Ne-am dori ca astfel de acțiuni de ecologizare să fie necesare cât mai rar. Refugiile montane sunt locuri de adăpost și siguranță pentru cei care străbat muntele, iar păstrarea curățeniei în jurul lor ține de grija fiecăruia dintre noi”, au declarat reprezentanții Salvamont Maramureș.