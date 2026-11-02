Anais Țicală a câștigat Festivalul Folcloric „Florile Chioarului” de la Ciolt

Anais Țicală a câștigat marele premiu al ediției a VII-a a Festivalului Folcloric „Florile Chioarului” de la Ciolt, eveniment ce s-a desfășurat în weekend-ul recent încheiat. Talentata câștigătoare este elevă în clasa a V-a la Colegiul de Arte și urmează cursurile Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan”.

„O nouă izbândă a unei fetițe talentate și foarte muncitoare, hărăzită de Dumnezeu cu un timbru special! Felicitări Anais Țicală, Colegiul de Arte Baia Mare pentru obținerea Marelui Premiu la Festivalul Concurs de Muzică Populară „Florile Chioarului”. Felicităm toți copilașii talentați, toți profesorii coordonatori, pe bunici, pă­rinți și pe organizatorii acestui concurs”, a scris Mihaela Bob-Zăiceanu pe pagina de socializare, profesoară de canto la Colegiul de Arte.

La evenimentul organizat de Asociația Culturală „Cioltișorul” (președinte Ioan Marchiș) au participat 54 de copii și tineri.