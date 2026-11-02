Dacă nici acestea nu-s semne de alienare a rasei/Planetei, care or fi?!

Trăim momente incredibile, ba imposibile. Avem și mici satisfacții, de genul „plecării acasă” a unor mici dictatori, gen Vučić al Serbiei, Orban al Ungariei (taci, că l-au propus magaioții de secretar general al ONU!!!) sau Bibi Netanyahu, care are mari șanse să plece nu acasă, ci direct la pușcărie. Bonus tânărul Bolsonaro al Braziliei. Totuși, observați un numitor comun. Oamenii de mai sus au afinități atât cu MAGA și Trump cât și cu Putin. Nu? Încă o veste bună. Cu 5 zile înainte de alegerile preliminare americane, Trump a renunțat la turneu, erau goale sălile, ba era huiduit, în plus făcea rău partidului său. Ce mai au în comun cei de mai sus? Nu renunță ușor la putere. Aparent, Vučić era pregătit, spun oameni din serviciile sale, să trimită peste studenți 4000 de jandarmi plus 3000 de bătăuși. Gen galerii de fotbal, cunoașteți.

Deci, cum stăm? Va triumfa democrația? Deocamdată, o aristocrație de miliardari pare a conduce totul. Plus dictatori. Uneori împreună. Războiul din Iran a costat Statele Unite 47 de miliarde de dolari, deo­camdată, spune Armata. În paralel, compania Shell anunță profit record de 8,1 miliarde dolari în doar 3 luni, dublu față de trimestrul anterior. În SUA, prețul la motorină a urcat cu 72%, la benzină cu 53%, la carnea de vită cu 17%, printre altele. Între timp, Donald Trump Jr ar fi vânat în Mongolia specii pe cale de dispariție cu un oligarh rus. E un fel de meritocrație? Să fim serioși. Jared Kushner a fost monitorizat de servicii, ale altora și s-a dovedit că el a angajat omul ce l-a ucis și tranșat pe jurnalistul Jamal Khashoggi și a primit 50 milioane dolari ca să-l demită pe secretarul de Stat Rex Tiller. Un băiat de 28 de ani ce a tăiat bugetul USAID pentru DOGE se dovedește a nu fi fost niciodată angajat acolo. Suntem nebuni?! Senatorul american Bernie Sanders zice că da. Cu cifre. Zice că povestea cu „hai să tăiem taxele la marile corporații că vor face angajări, vor crea joburi”, s-a dovedit o minciună. Doar s-au îmbogățit. Și exemplifică: Amazon-17,5 miliarde reduceri de taxe/30.000 de concedieri. Meta-13,7 miliarde tăieri taxe/10.000 de concedieri. Verizon- 2,5 miliarde reduceri taxe/ 15.000 de concedieri. UPS-130 milioane reduceri de taxe/ 78.000 de concedieri. Urmează Microsoft, cică, la concedieri masive. Între timp, Franța confirmă că o parte din violențele de la proteste au fost organizate de GlobUS, entitate rusă cu baza în Africa de Sud și cu spatele asigurat de mercenari Wagner. Nu, n-au dispărut.

Oare or fi și semne de normalitate, în asemenea lume? Da. Iran, Arabia Saudită, Turcia și Pakistan țin o reuniune/conferință, pentru a obține securitatea regiunii, fără SUA. O curte federală de apel a respins încercarea lui Trump de a anula 20.000 de voturi din California. La alegerile din Brazilia, puși în fața unei mașinării imense de propagandă cu spate american, brazilienii au răspuns cu aceeași armă, au făcut clipuri AI cu președintele Lula jucând fotbal cu copiii de pe străzi, dansând samba în cartiere cu gospodinele. Virale. Serviciile italiene au adus dovezi privind implicarea Rusiei în violențele de la Milano. La fel la noi, la atentatul de la platforma industrială din Brașov. A zis ceva odată George Bernand Shaw: „Cu cât trăiesc mai mult, cu atât sunt mai înclinat să cred că Pământul este folosit de celelalte planete drept azil de nebuni”. Totuși, un gând bun de final – ați observat totuși că dictatorii ăștia, miliardarii ăștia, se tem teribil de popoare? Trump pune antiaeriană la terenul său de golf, Putin a pus jumătate din apărarea Moscovei la vila sa. Alții umblă cu armata de bodyguarzi după ei. Alții pleacă în țări bananiere, cu agoniseala. Dar să-i lăsăm, avem în față o săptămână de foc, atât în SUA cât și privind negocieri Rusia-Ucraina. Țineți-vă pumnii! Am putea reveni la normal!