Fostul sediu BCR, scos la vânzare

Primăria Baia Mare vrea să vândă fostul sediu BCR, iar cu banii obținui să reabiliteze clădirea REMIN.

Deja a fost făcut primul pas în acest sens, după ce, în ultima ședință de consiliu local, aleșii au aprobat, cu unanimitate, demararea procedurilor necesare pentru vânzarea clădirii. Vânzarea se va realiza prin licitație publică cu un preț de pornire stabilit printr-un raport de evaluare care va trebui de asemenea aprobat în prealabil în Consiliul Local.

”Am făcut primul pas pentru vânzarea fostului sediu BCR de pe bulevardul Unirii, din a cărui valorificare vom susține reabilitarea clădirii REMIN și transformarea acesteia într-o Primărie demnă de municipiul Baia Mare. Unul dintre motivele acestei decizii l-am mai spus, vrem să valorificăm în mod responsabil această clădire astfel încât să avem resursele necesare reabilitării fostei centrale a minelor și dării sale în folosință ca sediu administrativ al orașului. Dar nu e singurul motiv. Un alt motiv îl reprezintă investițiile uriașe pe care ar trebui să le facem pentru a transforma acest fost sediu al BCR într-o primărie, așa cum a fost gândit la momentul achiziției, în 2023. Sperăm ca fostul sediu BCR să atragă o investiție privată, cineva care să dezvolte aici un proiect care să aducă plus valoare orașului. Iar banii obținuți din vânzare se vor întoarce în proiectele băimărenilor”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.