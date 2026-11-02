Fotbal. Liga 3. Minaur și Recea, în play-off la final de tur. CSM Sighet în afara lui!

SCM Zalău – CS Minaur Baia Mare 2-3 (0-0)

CS Minaur a încheiat turul de campionat în fotoliul de lider. În ultima etapă a turului, băimărenii au câștigat sâmbătă cu scorul de 2-3 (0-0) pe terenul celor de la SCM Zalău, toate golurile fiind marcate în partea a doua a întâlnirii.

După o primă repriză albă, în care oaspeții s-au dovedit mai periculoși, tabela a fost deblocată în minutul 51, prin nou intratul Viorel Chinde. SCM Zalău a izbutit egalarea în minutul 73, autor Ștefan Cană, după care gazdele rămân în inferioritate odată cu eliminarea lui Simon Flis Ndoh (2 galbene). Minaur profită de acest „cadou” și preia din nou conducerea în minutul 85, datorită golului semnat de Vlad Fărcășan, ca mai apoi Andy Bădici, în minutul 90+3, să ducă scorul la 1-3. Daniel Pop stabilește scorul final cu golul din minutul 90+4, 2-3, o simplă consolare pentru SCM Zalău, echipă care se îndepărtează și mai mult de play-off datorită acestui insucces.

CS Minaur Baia Mare: Tancău – Iosif (90+3, Berar), Ghiocel, Fărcășan, Mureșan, Krausz, Dat (46, Chinde), Stănescu (46, Filip), Bădici, Nedelcu (76, Vitan), Buziuc (66, Ciubăncan). Antrenor: Paul Pîrvulescu.



Academica Recea – Bihorul Beiuș 5-1 (3-1)

Academica Recea continuă să surprindă plăcut în Seria 8 a Ligii 3. După ce în etapa trecută a învins în deplasare cu 5-1 pe Lotus Băile Felix, acum a venit rândul unei alte echipe bihorene să simtă pe propria piele un eșec drastic și identic în același timp. Vineri, în ultima etapă a turului, băieții lui Emil Kemenes au dispus, acasă, de Bihorul Beiuș cu 5-1 (3-1), și au încheiat prima parte a sezonului pe podium, cu șanse reale de a se califica în play-off la finalul sezonului regulat.

Sergiu Ciocan a fost primul jucător care și-a trecut numele pe lista marcatorilor, în minutul 12, dar oaspeții au reacționat imediat și au egalat prin golul reușit de David Maghiar, în minutul 17. Reacție la fel de pozitivă au avut și jucătorii noștri după ce s-au văzut egalați, Carlo Erdei marcând în minutul 25 pentru 2-1. David Zoicaș a făcut 3-1 cu două minute înainte de pauză, iar Academica Recea avea ca și rezolvate cele trei puncte. Golurile din partea secundă reușite de Alexandru Dragoș (63) și Andrei Orosz (76) au risipit orice emoție și nou promovata bifează a șaptea victorie în unsprezece etape.

Academica Recea: E. Breban – Oros, Mondragon (72, Leș), Bud, M. Coza (72, D. Simion), Erdei, Ciocan, Avram (55, Dragoș), Zoicaș (77, Tuns), Mărieș (77, Orha), Orosz. Antrenor: Emil Kemenes.

Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației 3-3 (1-1)

Remiză spectaculoasă pentru CSM Sighetu Marmației în ultima rundă a turului. Sâmbătă, formația maramureșeană a încheiat la egalitate partida din deplasare cu Unirea Tășnad – 3-3 (1-1), gazdele salvând un punct in extremis.

Echipa de pe locul 10 a fost prima care a condus în acest duel, din minutul 18, cu golul lui Gilbert Narh, dar oaspeții au stabilit egalitatea până la pauză, în minutul 31, prin reușita lui Odoh Chika. CSM Sighet a intrat pentru prima oară în avantaj în minutul 59, gol izbutit de Karime Makongo, dar reușita acestuia a fost anulată peste zece minute de cea a lui Claudiu Băciuț, 2-2. Golul lui Marius Cobărzan din minutul 86 a dat impresia că cele trei puncte vor fi acontate de către oaspeți, dar inspirația lui Alexandru Ghiță, din minutul 90+3, a spulberat speranțele celor de la CSM Sighet de a urca pe loc de play-off.

CSM Sighetu Marmației: Trifon – Tomșa, Mak0ngo, Lazăr, Mănescu (77, Cobărzan), R. Mărieș, Gherasim, Jesus (68, Mihalcea), Yusuf (84, Popșa), Odoh, Egri. Antrenor: Flavius Sabău.

Rezultate etapa 11 (ultima a turului): Unirea Dej – Lotus Băile Felix 2-0; Academica Recea – Bihorul Beiuș 5-1; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj 2-3; Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației 3-3; SCM Zalău – CS Minaur Baia Mare 2-3; Transilvania Sport Academy – Crișul Sântandrei 2-2.

Program etapa 12 (prima a returului)

Vineri, 6 noiembrie, ora 14.00: Unirea Dej – Bihorul Beiuș; Academica Recea – SCM Zalău; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix.

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00: CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației; Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei; Transilvania Sport Academy – Sănătatea Cluj.