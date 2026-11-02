Gestionarea deșeurilor, o provocare pentru Baia Mare

Administratorul orașului Baia Mare, Horia Buhan, spune că cea mai mare provocare cu care se confruntă în prezent administrația locală este gestionarea deșeurilor. După o perioadă de acomodare considerabilă însă, în continuare există numeroase situații în care gunoiul este abandonat lângă containere, deși acestea sunt funcționale.

”O văd, de departe, cea mai presantă problemă și pentru că rezolvarea ei se va face în timp, dar niciodată total, sau cel puțin eu nu văd un orizont de timp cuantificabil, când această problemă va dispărea. Recunosc, am avut mari așteptări de la implementarea celor două proiecte, insulele îngropate și ecoinsulele supraterane, care au înlocuit 200 de puncte vechi de colectare, total inadecvate și depășite. Am sperat că cele două proiecte vor rezolva mare parte din problemele trecutului în gestionarea deșeurilor, că vom recicla mai mult, că vom avea un oraș mai curat și, în final, că vom plăti mai puțin pentru salubrizare. Nu am sperat că va fi totul perfect de la început. Am fost conștient că va fi nevoie de o perioadă de acomodare cu cartela, că nu e chiar comod să selectezi pe fracții, dacă o viață ai aruncat gunoiul la comun. Dar am sperat că existând infrastructură, va exista și voința de a selecta. Am sperat, mai presus de toate, în civilizație, civism, bun simț”, a declarat Horia Buhan.

În oraș există și exemple pozitive, unde cetățenii păstrează curățenia și aruncă deșeurile corespunzător. Din păcate, aceste situații sunt excepțiile.

”Trebuie spus că nu toate zonele «s-au acomodat» la fel. Există zone dezastruase de unde zilnic operatorul ridică munți de gunoi, care sunt și teme de dezbatere, de multe ori, pe rețelele de socializare, și zone care respectă curățenia și unde acest proiect e o reușită. E drept, acestea din urmă, sunt mai puține. Cu riscul de a fi apostrofat spun, ce-am mai spus, că doar amenda îi va disciplina pe cei care refuză cură­țenia și abandonează gunoiul lângă platformă sau în alte zone ale orașului. Nu vorbim despre situațiile când platformele sunt nefuncționale. Atunci primăria și operatorul au datoria să rezolve problema și să ofere alternative. Vorbim de situațiile tendențioase și nesimțite”, a mai explicat acesta.