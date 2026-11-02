MEDICUNITY: O nouă etapă de instruire medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Baia Mare

Specialiști în urologie din România și Ucraina s-au reunit, în perioada 27–28 octombrie, la Baia Mare, în cadrul unei noi etape de instruire medicală derulate prin proiectul transfrontalier MEDICUNITY.

Programul a fost dedicat chirurgiei laparoscopice urologice, tratamentului litiazei urinare și utilizării tehnicilor și echipamentelor moderne în urologie. La întâlnire au participat 18 medici urologi – 8 din România și 10 din Ucraina. Sesiunile teoretice și discuțiile profesionale au fost completate de demonstrații și activități practice, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în activitatea medicală curentă.

Prima zi de lucru a fost dedicată principiilor chirurgiei urologice laparoscopice mi­nim invazive, beneficiilor și limitărilor acestei metode, indicațiilor și contraindicațiilor, precum și măsurilor necesare pentru siguranța pacientului.

Dr. Cristian Moldovan, medic specialist în cadrul Secției de Urologie din Baia Mare, a prezentat principiile de bază ale chirurgiei laparoscopice urologice și principalele avantaje ale acesteia pentru pacient: „Obiectivul chirurgiei laparoscopice este obținerea unor rezultate cel puțin la fel de bune ca în chirurgia clasică, dar cu un traumatism parietal redus”, a explicat dr. Cristian Moldovan.

Un alt subiect important al programului a fost tratamentul multimodal al litiazei urinare, cu prezentarea opțiunilor terapeutice moderne și a instrumentarului specializat. Dr. Andreas Friedl, medic specialist urologie, a evidențiat utilitatea schimbului de experiență pentru ambele echipe medicale: „Consider că acest schimb de experiență este benefic pentru ambele părți. Suntem și noi la început de drum pe partea de chirurgie laparoscopică și sper că vom învăța împreună”, a arătat acesta.

În cadrul întâlnirii, Oleksandr Buchok, șeful Secției de Urologie al unității medicale din Ujhorod, a vorbit despre experiența acumulată în urologia endoscopică și despre interesul echipei ucrainene pentru dezvoltarea chirurgiei laparoscopice. El a evidențiat, de asemenea, importanța colaborării cu specialiștii din Baia Mare și a pregătirii profesionale comune.

Managerul spitalului gazdă, dr. Rareș Pop, a subliniat rolul proiectului în susținerea dezvoltării chirurgiei laparoscopice urologice, inclusiv prin achiziția de echipamente medicale moderne, care oferă specialiștilor noi posibilități de pregătire și aplicare practică.

Experiența din blocul operator, esențială pentru pregătirea medicilor

În 28 octombrie, programul a continuat cu aplicații practice în blocul operator, dedicate utilizării instrumentarului laparoscopic și endourologic. Sesiunile au fost completate de discuții despre tehnicile endourologice folosite în afecțiunile uretrei și prostatei, precum și în tratamentul tumorilor vezicale, cu accent pe optimizarea rezultatelor și gestionarea complicațiilor și a cazurilor complexe.

Dr. Vlad Cucu, medic primar urologie, a subliniat valoarea pregătirii practice și a contactului direct dintre specialiști: „Din punct de vedere teoretic, fiecare poate să citească acasă din multe surse, dar a vedea, a pune mâna și a discuta concret greutățile, reușitele și tehnicile este cel mai benefic.”

Programul s-a încheiat cu discuții și concluzii asupra temelor abordate, în contextul continuării colaborării profesionale dintre echipele medicale din Baia Mare și Ujhorod.