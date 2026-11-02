Meșterii populari maramureșeni Ionuț Hodor și Sabin Bumb, prezenți la Săptămâna Brâncuși de la Bruxelles

Tradiția sculpturii în lemn din Maramureș a fost reprezentată de meșterii populari Ionuț Hodor și Sabin Bumb în cadrul evenimentelor culturale desfășurate la Bruxelles, în perioada 19–25 octombrie, 2026 cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Capitala Europei a găzduit, timp de o săptămână, o serie de manifestări dedicate culturii românești, reunite sub titlul „Săptămâna Brâncuși la Bruxelles”. Programul a adus împreună literatura, muzica, artele vizuale și meșteșugurile tradiționale, oferind publicului internațional ocazia de a descoperi bogăția patrimoniului cultural românesc.

Un moment aparte l-au constituit atelierele și demonstrațiile de sculptură în lemn susținute de Ionuț Hodor și Sabin Bumb, meșteri populari veniți din Maramureș. Prin priceperea și îndemânarea lor, cei doi au făcut cunoscut un meșteșug cu rădăcini adânci în tradiția zonei, în care răbdarea, atenția la detalii și respectul pentru lemn se împletesc cu talentul artistic.

Meșterii maramureșeni au avut un atelier chiar în Grand-Place, un spațiu emblematic în inima Europei. … unde au intrat în contact direct cu un public multicultural, format din oameni de diferite naționalități și culturi. Cei interesați au avut ocazia să urmărească tehnicile de lucru, să descopere tainele sculpturii în lemn și să admire măiestria cu care lemnul prinde formă sub mâinile meșterilor. Prezența lor într-un asemenea spațiu emblematic a oferit meșteșugului tradițional din Maramureș vizibilitate internațională și a adus mai aproape de public o parte autentică a patrimoniului românesc.

Participanții au putut descoperi astfel un meșteșug în care se păstrează cunoștințe și practici transmise de-a lungul generațiilor. Prin activitatea lor, Ionuț Hodor și Sabin Bumb au ilustrat legătura vie dintre tradiție, identitate locală și creație, contribuind la promovarea valorilor culturale ale Maramureșului dincolo de granițele țării.

Evenimentele s-au desfășurat în mai multe spații reprezentative ale capitalei belgiene: Consulatul României în Regatul Belgiei, Reprezentanța Permanentă a României, Primăria Saint-Gilles și Primăria Bruxelles – Sala Gothique. Programul a cuprins prezentări de carte, întâlniri culturale și momente muzicale care au pus în dialog universul artistic al lui Constantin Brâncuși cu cel al compozitorului George Enescu.

Invitații speciali ai proiectului au fost Aura Christi, romancieră, poetă, eseistă și publicistă; Andrei Potlog, director al Fundației Culturale „Ideea Europeană”; Narcis Dorin Ion, istoric, muzeograf și cercetător; Dana Oprica, scriitoare, publicistă și profesoară; și Macha Kamza, artistă și pianistă. Contribuțiile acestora au completat programul cu perspective literare, istorice și artistice asupra culturii române.

Manifestările au reunit un public multicultural, format din iubitori de artă și de România, alături de membri ai diasporei românești. Diversitatea participanților a creat un cadru de întâlnire și dialog în jurul patrimoniului și creației românești.

Momentul de încheiere a avut loc în ultima zi, în Sala Gothique a Primăriei Bruxelles, situată în Grand-Place, în inima capitalei belgiene.

Ansamblul „Tradiții Românești”, din cadrul ASCR West Vlaanderen, a adus pe scenă dansuri tradiționale românești, iar preparatele pregătite de Chef Adi Plăian au completat programul printr-o incursiune în gastronomia românească.

Pe parcursul întregii săptămâni, Excelența Sa, doamna Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, a fost prezentă la evenimentele dedicate lui Brâncuși.

Proiectul a fost realizat în parteneriat de Asociația Bazar Diplomatic și Fundația Culturală „Ideea Europeană” cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Prin diversitatea manifestărilor și întâlnirea dintre literatură, muzică, artă și tradiții, „Săptămâna Brâncuși la Bruxelles” a adus cultura română mai aproape de publicul european, oferind totodată Maramureșului prilejul de a-și face cunoscute meșteșugurile și valorile autentice.

Doris Uglar

Bruxelles