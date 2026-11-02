Se pregătește proiectul de extindere a Spitalului Județean

În cadrul întâlnirii pe care președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, a avut-o cu noul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, s-au purtat discuții pentru susținerea unor proiecte importante pentru pacienții din județ.

Un astfel de exemplu o reprezintă extinderea Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare, estimată la aproximativ 100 de milioane de euro.

”Cea mai importantă discuție pe care vreau să o continuăm privește viitorul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Am investit enorm în aparatură medicală, iar în perioada următoare vrem să continuăm dotările cu echipamente pentru radioterapie, cardiologie intervențională și alte specialități. Însă avem nevoie și de spații noi. Extinderea Spitalului Județean cu un corp nou de clădire este, pentru mine, unul dintre cele mai importante proiecte pe care trebuie să le realizăm în Maramureș. Avem nevoie de spații moderne pentru noile secții, pentru aparatura medicală performantă și pentru ca medicii să poată lucra în condițiile pe care le merită, iar pacienții să beneficieze de cele mai bune tratamente. Este o investiție uriașă, pe care nu o putem realiza fără sprijinul Guvernului și al Ministerului Sănătății. Tocmai de aceea vreau să construim din timp soluțiile de finanțare”, a declarat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.