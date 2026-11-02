Șefi de promoție din Maramureșul Istoric, premiați la Sighetu Marmației

Primăria Municipiului Sighetu Marmației a fost gazda unui eveniment de excepție, dedicat excelenței în educație.

În deschiderea ședinței de Consiliu local, 19 șefi de promoție din Maramureșul Istoric au fost răsplătiți „pentru munca lor asiduă, seriozitatea și performanțele remarcabile obținute pe parcursul anilor de școală”.

„Alături de domnul Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, am vrut să le transmitem un mesaj clar: comunitatea noastră prețuiește cartea, performanța și tinerii ambițioși. Ne-am bucurat să fim gazdele unui eveniment care promovează valorile sănătoase, munca cinstită și perseverența în rândul noilor generații. Acești tineri minunați sunt dovada vie că, prin dedicare, visele mari devin realitate, iar datoria noastră, ca autorități locale și județene, este să fim aproape de ei, să-i încurajăm și să le arătăm că succesul prin educație este recunoscut și premiat la adevărata sa valoare. Felicitări tuturor șefilor de promoție, profesorilor care i-au ghidat și părinților care le-au fost alături cu dragoste și susținere! Sighetul va avea mereu ușa deschisă pentru performanță și pentru tinerii noștri de valoare”, a declarat primarul Municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan.