Trei personalități, cetățeni de onoare al Municipiului Sighetu Marmației

Consiliul Local Sighetu Marmației a aprobat acordarea titlului de Cetățean de Onoare pentru trei personalități care au contribuit la promovarea istoriei, culturii și identității maramureșene: academicianul Ioan-Aurel Pop, istoricul Livia Ardelean și arhitectul Dorel Cordoș. Distincțiile vor fi înmânate în cadrul unei festivități programate pentru 25 noiembrie, în Sala „Monica Chifor” a Școlii Gimnaziale de Muzică și Arte Plastice.

„Vă invit pe toți să fim alături de noii noștri cetățeni de onoare și să celebrăm împreună acest moment de mare sărbătoare pentru întreaga noastră comunitate”, așa sună invitația venită din partea primarului Municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan.