Volei. Masculin. Divizia A1 În campionat am fost și mai vulnerabili

CSU Știința Politehnica București – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-21, 25-22, 28-26)

Știința Explorări a pierdut din nou împotriva celor de la Știința Politehnica București. De data aceasta în campionat, după ce în urmă cu două săptămâni băimărenii cedaseră în prima manșă din turul I al Cupei României (3-2). Sâmbătă, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin, echipa din capitală și-a asigurat toate cele trei puncte după ce a învins în minimum de seturi – 3-0 (25-21, 25-22, 28-26).

După un prim set pierdut la diferență mică (25-21), al doilea s-a dovedit și mai strâns (25-22), iar al treilea a fost la limită (28-26), însă și de această dată în favoarea echipei gazdă, care s-a impus mai facil decât în disputa din Cupa României.

Știința Explorări: Badea 3 p (un blocaj), Drobnic 9 p (un as), A. Ion 22 p (2 ași), Ciatău 5 p (un as), Kowalewski 2 p (un blocaj), Urian (libero). Au mai jucat: D. Pop, Suson 4 p, Miheț (libero). Antrenor: Liviu Râpeanu.

Rezultate etapa 2: CS Rapid București – CSA Steaua București 3-1; CSM București – SCMU Craiova 0-3; CS Unirea Dej – CSM Corona Brașov 3-2; CSM Arcada Galați – CS Universitatea Cluj 3-0; CSU Știința Politehnica București – CS Știința Explorări Baia Mare 3-0; CS Dinamo București – SCM Zalău 3-0.



Program etapa 3

Miercuri, 4 noiembrie: SCMU Craiova – CS Rapid București (ora 14.00); CS Universitatea Cluj – CSU Știința Politehnica București (ora 15.00); CS Știința Explorări Baia Mare – CS Dinamo București (ora 17.00); SCM Zalău – CSM București (ora 18.00); CSM Corona Brașov – CSM Arcada Galați (ora 19.00); CSA Steaua București – CS Unirea Dej (ora 19.00).