Arhidiaconul Vlad Nechita, prezent la Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”

Zilele trecute, la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman s-a desfășurat cea de-a XIX-a ediție a Congresului Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, organizat de Patriarhia Română, prin Sectorul Teologic-Educațional, Biroul de catehizare a tineretului.

Tema ediției din acest an a fost „Studiul Scripturii – izvor de viață liturgică și misiune pastorală”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai centrelor eparhiale, inspectori și coordonatori ai activităților catehetice, având drept scop identificarea unor direcții comune pentru aprofundarea și promovarea lecturii Sfintei Scripturi în viața parohiilor. Maramureșul a fost reprezentat de Arhid. Vlad Nechita – inspector al Biroului pentru Catehizarea Tineretului al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În cadrul sesiunilor de lucru au fost analizate modalități concrete de valorificare catehetică a textului biblic, au fost prezentate proiecte și inițiative locale de succes, iar participanții au contribuit la conturarea conceptului viitoarei ediții a Concursului Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, pentru anul 2026-2027. Programul congresului a inclus, de asemenea, prezentări privind strategia eparhială pentru activitatea cu tinerii, stadiul implementării Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, precum și analiza rezultatelor Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) București 2026.