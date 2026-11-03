Când se face evaluarea pentru încadrarea în grad de handicap la domiciliu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș vine cu clarificări privind procesul de evaluare sau reevaluare la domiciliu, în cazul persoanelor nedeplasabile.

”Deplasarea la o evaluare poate fi dificilă sau chiar imposibilă pentru unele persoane cu dizabilități. În astfel de situații, legislația prevede posibilitatea efectuării evaluării la domiciliu sau la reședință, în condițiile stabilite de lege.

În cazul adulților nedeplasabili, evaluarea complexă pentru încadrarea în grad de handicap se efectuează la domiciliul sau reședința persoanei, în baza documentelor medicale și a anchetei sociale. În cazul reevaluării periodice a adulților, legea prevede posibilitatea evaluării la domiciliu, la cererea persoanei sau a reprezentantului legal, pentru persoanele încadrate anterior în grad de handicap grav, cu respectarea condițiilor legale aplicabile. În cazul copiilor cu dizabilități, evaluarea complexă se realizează potrivit procedurii specifice, care prevede modalități de colaborare între instituțiile implicate inclusiv pentru copiii nedeplasabili”, au declarat oficialii DGASPC Maramureș.

Pentru informații privind procedura de evaluare sau reevaluare la domiciliu, persoanele interesate ori reprezentanții acestora se pot adresa serviciului competent, menționând imposibilitatea deplasării și pregătind documentele medicale și celelalte acte necesare, conform procedurii aplicabile. În cazul reevaluării, este recomandat ca demersurile să fie inițiate din timp, înainte de expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap. Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Maramureș: telefon: 0262. 217.009, tasta 1; e-mail:sec_adulti_mm@dgaspcmm.ro.