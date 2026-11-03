Caravana Atelierelor, de la Muzeul Satului, a ajuns în două școli

Caravana Atelierelor, organizată de Muzeul Satului din Baia Mare a poposit în două școli din municipiu.

Prima oprire a fost la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, unde la întâlnire au venit elevii clasei a II-a E, alături de prof. înv. primar Voichița Buda. Activitatea a continuat la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, unde elevii clasei a III-a E, prof. înv. primar Marinca Măriuța, au descoperit, la rândul lor, farmecul atelierului „Toamna în satul bunicilor”. „Cum își pregăteau bunicii proviziile pentru anotimpul rece? Ce făceau cu merele culese toamna? Pornind de la aceste întrebări, copiii au aflat cum erau păstrate fructele în gospodăria tradițională și câtă grijă se acorda valorificării roadelor toamnei. Astfel, copiii au descoperit că lucrurile simple, pe care bunicii le făceau cândva cu atâta pricepere, au povești care merită cunoscute și duse mai departe”, au precizat reprezentanții Muzeului Satului din Baia Mare.