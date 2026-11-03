Cursuri de actorie pentru copii

Micuții cu vârsta între 5 și 7 ani care sunt plini de energie au ocazia să participe la cursuri de actorie, organizate de Academia Aproape Baia Mare.

La cursurile de actorie pentru cei mici, joaca se transformă în povești, imaginația prinde glas, iar fiecare copil are ocazia să descopere lumea teatrului alături de actorul păpușar Tudor-Andrei Ostafie. Detalii pe pagina de facebook a Academiei Aproape.