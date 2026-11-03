DJ în lucru la Ulmeni

Era vorba că e 80% gata… astă vară. Abia acum se lucrează mai serios la reabilitarea drumului județean Sălsig – Ulmeni – Țicău, spre limita cu Sălajul, în interiorul orășelului Ulmeni.

Automobiliștii sunt derutați, traficul e dat peste cap total. Se pregătește pentru asfaltare doar o parte de carosabil, o bandă de drum, semn că vor continua necazurile pentru cei din zonă.