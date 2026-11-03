În Baia Mare, aproape 120 de cupluri au participat la Nunta de Aur

După 50 de ani, au spus din nou „DA”, la fel de convinși ca în prima zi, doar „cu mai multe amintiri, mai multe riduri de la zâmbete și griji și mult mai multă înțelepciune în priviri”.

Primăria Baia Mare a organizat la finalul săptămânii trecute, Nunta de Aur, ediția 2026, cu tema „Familia creștină – biserica de acasă”, la Restaurantul Europa. Au fost prezenţi aproximativ 120 dintre cele peste 170 de cupluri din Baia Mare care au împlinit o jumătate de secol de căsnicie. „Mi-am luat în serios rolul de ofițer de stare civilă și i-am «jurat» încă o dată, pentru că unele legăminte merită rostite de două ori. Iar dacă tot am avut o nuntă, nu puteam să-i lăsăm fără nași. I-am găsit și pe aceștia, în persoana doamnei Diana Hîrb și a domnului Marius Tămășan, de la Direcția de Asistență Socială, cărora le mulțumesc pentru implicare și pentru sufletul pe care l-au pus în organizarea acestui eveniment. Și, pentru că o zi ca aceasta nu putea trece fără muzică, le-am cântat și eu. Nu vă spun cât de bine, dar au fost extrem de îngăduitori cu mine”, a declarat primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş.

Fiecare cuplu a primit din partea comunității o diplomă de recunoaștere și un premiu de fidelitate de 1.500 de lei, iar tortul a purtat chiar pozele lor, pentru că ei au fost „stelele serii”.