Înscrieri la Târgul de nunţi din Sighetu Marmaţiei

Camera de Comerț și Industrie Maramureș anunță lansarea înscrierilor pentru expozanți la Târgul de Nunți – Ediția de Toamnă, ce va avea loc la Sighetu Marmației. După o pauză din 7 ani, târgul de nunți revine în această toamnă, în perioada 20–22 noiembrie, la Casa Iurca – Salonul Vitralis din Sighetu Marmației. „Un eveniment dedicat industriei nunților, care aduce împreună profesioniștii din domeniu și viitorii miri, într-un cadru ideal pentru prezentarea ofertelor, promovarea serviciilor și inspirație pentru nunțile anului 2027”, anunţă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Expozanţii se pot înscrie la telefon: 0733 674 898 sau la email: expo@ ccimm.ro.