O săptămână de foc. Țineți-vă pumnii!

Faceți cum știți, dacă e cazul chiar rugați-vă, dar trebuie să trecem cu fruntea sus prin săptămâna asta. Se petrec lucruri mari, definitorii. Dacă în sfârșit Omenirea are o șansă, un Protector, ar fi timpul să dea o mână de ajutor.

Au început alegerile preliminare în Statele Unite. Sondajele și exit pollurile dau victorii în lanț a democraților. Nu că am avea noi vreo afinitate, cât că e vremea de încheiat domnia distrugătoare, auto și atotdistrugătoare a celui Portocaliu. De la distrugerea propriei economii la jignit țări, popoare, ziariști, la a face efectiv afaceri cu informații din interior, la a ascunde dosare în care apare, la a da iertări de închisoare pe bani, a făcut de toate. Plus războaie, în timp ce cerea cu disperare Premiul Nobel pentru Pace. E de ajuns. Să vă spunem și ce s-a ales cu deschiderea piețelor pentru petrolul rusesc: stau vasele în larg, nu îndrăznește nimeni să le cumpere marfa. E cuvântul Lui contra legilor, a blocadei în curs, a penalităților. Mai ales dacă e suspendat și ai lui pierd alegerile. Nici un vas rusesc nu descarcă petrolul în vreun port, spun canadienii vecini. Apropo, la Jupiansk, ucrainenii au lansat prima ofensivă subterană din istorie, recucerind 15 kilometri, prin canale și tuneluri. Iar în timpul armistițiului de la Olesk, separat de autobuzele deja legendare(4 spre Rusia, zeci spre Ucraina), au extras pe furiș 167 de civili, cu bărci silențioase, peste râul Nipru. Între timp, finanțările pentru marile companii de Inteligență Artificială cad în cap, pe burse, au pierderi uriașe. Iar profesorul Jeffrey Sachs ne spune că e cam târziu, 10 miliardari ai Lumii „dețin guvernul american, mass media, social media și zona AI. Și că au distrus deja democrația”. În SUA și nu numai.

La noi acasă, ați văzut botezul de la familia Simonis, e destul de grăitor. Times New Roman, perpetuu haioși, titrează că noul Guvern va desființa județele și va împărți țara în…moșii. Iar Robert Negoiță o confirmă, indirect, el cere desființarea Primăriei Capitalei, că se descurcă ei. Am văzut, scena cu fiul angajat cu o zi înainte ca firma aceea să primească un contract baban cu primăria lui e grăitoare. Iar Guvernul reduce cu 13 miliarde de lei plafonul contractelor noi pe fonduri europene. Nu mai vrem investiții, avem alte treburi mai serioase pe-aici… Și da, masa și jocul din Qatar pentru 1000 de persoane, plătite de Statul român pentru ANCOM, refuzate de Bolojan, au primit undă verde. Premierul aprobă angajări și majorări salariale pentru zece companii de Stat. Începe dezmățul. Și da, nu e singular și nici nu e sadea. Uite, ICE, organismul ce vânează „emigranți” pe străzi în SUA, a cumpărat o închisoare privata, de vânzare, listată la 75 milioane dolari, cu 495 milioane… Fraudă pe față, fără urmă de rușine.

De ce ziceam deci că e săptămâna de foc, definitorie? Pentru că uite, alde Orban și Vucic s-au întâlnit la Belgrad și au anunțat Lumea că „ne vom întoarce”. Pentru că… toate cele de mai sus. Adăugați faptul că SUA și Israelul vor iar să bombardeze Iranul, cu gândul secret că în plin război nu se schimbă liderii, conducătorii, rețeta Zelenski. Lideri care se pregătesc să piardă alegerile, dacă nu intervin cei care numără voturile. Iar.