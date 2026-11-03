Proiect de 14,7 milioane de lei pentru energie verde, depus de Consiliul Județean Maramureș

Consilierii maramureșeni au fost convocați în ședință extraordinară pentru a aproba un proiect ce vizează instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei. Dosarul a fost depus în platforma Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Investiția va duce la reducerea cheltuielilor cu energia electrică, precizează autoritățile județene.

Proiectul prevede o putere instalată de aproximativ 2,1 MW și o capacitate de stocare de 4,33 MWh. Se estimează o producție anuală de aproximativ 2.273 MWh de energie electrică, echivalentul a peste jumătate din consumul anual actual! Valoarea totală a investiției este de 14,72 milioane de lei, iar contribuția proprie aprobată a Consiliului Județean este de 441.650 de lei. Finanțarea este solicitată prin Fondul pentru Modernizare.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat că prin acest proiect vor fi instalate „panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei în 18 amplasamente din Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Mogoșa, Fărcașa și Lăpușel. Investițiile vizează muzee, Biblioteca Județeană Petre Dulfu, unități de învățământ special, policlinici, Spitalul de Boli Infecțioase, Salvamont, dar și terenuri pe care vom construi centrale fotovoltaice. La Biblioteca Județeană vom instala inclusiv pompe de căldură, pentru a reduce consumul de gaze naturale”. Proiectul este important pentru că „plătim facturi foarte mari la energie electrică pentru clădirile și instituțiile pe care le administrăm. Consumul anual ajunge la aproximativ 4.382 MWh, iar eu îmi doresc să reducem cât mai mult aceste cheltuieli. Îmi doresc să plătim mai puțin pentru energia consumată de instituțiile noastre și să rămânem cu mai mulți bani pentru investiții. Bani pe care să îi putem folosi pentru drumuri, spitale, școli și alte proiecte de care Maramureșul are nevoie. Acesta este motivul pentru care insist să găsim soluții concrete de reducere a cheltuielilor”, a explicat Gabriel Zetea.