Proiect, derulat de AJOFM Maramureș ce prevede stagii de voluntariat pentru tineri

Agenția Județeană pen­tru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș (AJOFM) derulează proiectul GenTiL – Generația Tinerilor Lideri, prin care „voluntariatul devine o oportunitate de a învăța, de a te implica și de a construi experiențe care pot conta pentru viitorul tău”.

„Voluntariatul nu înseamnă doar să oferi timp unei cauze sau comunității. Poate fi și o oportunitate reală de dezvoltare personală și profesională, prin care descoperi ce știi să faci, înveți lucruri noi și acumulezi experiențe pe care le poți valorifica ulterior inclusiv în CV. Voluntariatul înseamnă și responsabilitate. Atunci când te implici într-o activitate, înveți să respecți sarcini, termene și angajamente, competențe a­pre­ciate și în mediul profesional. În același timp, voluntariatul poa­te deveni experiență relevantă. Proiectul prevede inclusiv activități și stagii de voluntariat prin care tinerii își pot pune în practică competențele dobândite și pot câștiga experiență utilă”, a declarat directo­rul executiv al AJOFM Maramureș, Oana Oșanu.

Proiectul GenTiL – Generația Tinerilor Lideri este derulat în parteneriat cu SC Clemon SRL.