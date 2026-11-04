Cântărețul Bisericii Ortodoxe din Lăpuș, sărbătorit la 80 de ani

Comunitatea din Lăpuș l-a sărbătorit în 1 noiembrie pe Ioan Benedec, consilier parohial și cântăreț bisericesc la strana Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” – Lăpuș I, cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani.

În semn de aleasă prețuire și recunoștință, i-a fost oferită o Diplomă de Recunoștință pentru credința, statornicia, dragostea și devotamentul cu care a slujit Biserica de-a lungul anilor. Primarul Cristina Buda i-a dăruit o plachetă aniversară.