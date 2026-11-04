Consultații gratuite în Poienile de sub Munte

O campanie dedicată să­nă­tății ochilor va fi organizată miercuri, 4 noiembrie, în comuna Poienile de sub Munte. Acțiunea este realizată de firma RED AXES XPERT, în colaborare cu CARP Sighetu Marmației, și se adresează tuturor locuitorilor, care vor putea beneficia de consultații optometrice gratuite.

Pentru această activitate va fi adus un laborator optic mobil, care va fi amplasat în parcarea de la Piața din localitate. Consultațiile se vor desfășura între orele 9.00 și 14.00, iar persoanele interesate vor putea solicita și ochelari, prin plasarea unei comenzi.

În a doua parte a zilei, între orele 14.00 și 17.30, echipa va oferi consultații și la domiciliu, în comuna Poienile de sub Munte, pe bază de programare.

Organizatorii au pregătit și un avantaj pentru membrii CARP Sighetu Marmației, care vor primi o reducere de 100 de lei la achiziționarea ochelarilor.