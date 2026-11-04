Echipă pirotehnică în poligon în două localități din Maramureș

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Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș informează că joi, 5 noiembrie, în­tre orele 8.00-16.00, în poligonul dintre localitățile Buciumi și Curtuiușu Mare o echipă pirotehnică va acționa pentru distrugerea muniției neexplodate, găsită pe teritoriul județului.
În scopul evitării accidentelor, în 5 noiembrie, în intervalul orar 8.00-16.00, este interzis accesul în zona poligonului și a pădurii limitrofe.

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