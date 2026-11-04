Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș informează că joi, 5 noiembrie, între orele 8.00-16.00, în poligonul dintre localitățile Buciumi și Curtuiușu Mare o echipă pirotehnică va acționa pentru distrugerea muniției neexplodate, găsită pe teritoriul județului.
În scopul evitării accidentelor, în 5 noiembrie, în intervalul orar 8.00-16.00, este interzis accesul în zona poligonului și a pădurii limitrofe.
Echipă pirotehnică în poligon în două localități din Maramureș
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș informează că joi, 5 noiembrie, între orele 8.00-16.00, în poligonul dintre localitățile Buciumi și Curtuiușu Mare o echipă pirotehnică va acționa pentru distrugerea muniției neexplodate, găsită pe teritoriul județului.