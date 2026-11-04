La Nisa, fotografii despre „Maramureş – un ţinut, o mie de poveşti”

La Centrul Cultural al Bisericii Ortodoxe Române din Nisa s-a deschis expoziția de fotografie „MARAMUREȘ – Une terre, miile histoires” (Un ținut, o mie de povești).

Evenimentul a fost realizat de Asociația Vasile Tomoiagă în colaborare cu Muzeul Maramureşan din Sighetu Marmației, în cadrul proiectului „România în poveşti vii – limbă, tradiţie şi dialog cultural”, derulat în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română din Nisa și Consulatul General al României la Marsilia și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. „Prin fotografii din fondul său documentar, semnate de Vasile Timur Chiș, Mark Varga și Petru Sîngeorzan, Muzeul Maramureșan a propus o incursiune, pe direcții tematice, în universul cultural al Maramureșului. De la bisericile de lemn, repere ale spiritualității și ale arhitecturii tradiționale, la Tânjaua Hotenarilor – sărbătoarea gospodarului care a ieșit primul la arat, de la călăreții de nuntă, la copiii și bătrânii satelor în momente de bucurie ori de tristețe, selecția realizată a oferit publicului român și francez acces la mărturii vizuale despre viața și identitatea comunității maramureșene”, a punctat dr. Anuţa Pop, coordonatorul proiectului.