Lucaciștii, implicați într-o dezbatere pe tema moțiunii din Parlament

Recent, în cadrul Festivalului de Filosofie de la Cluj- Napoca, echipa Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, formată din elevii Cristina Avram, Elian Bognovschi și Raisa Rusu, din clasa a XII-a E, a participat la o dezbatere pe marginea moțiunii: „Acest Parlament consideră că pentru a construi un «noi» nu este nevoie să fim la fel, ci să alegem să ne aparținem unii altora.”

Partenerii de dezbatere au fost reprezentanții Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca.

Evenimentul s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, fiind deschis de prof. univ. dr. Florin Streteanu, președintele Senatului UBB, cadru didactic al Facultății de Drept.

„Elevii noștri au avut o prestație remarcabilă, susținându-și punctele de vedere prin argumente clare și pertinente și demonstrând spirit critic, tenacitate și spontaneitate în schimburile de idei. Participarea la acest eveniment a reprezentat o experiență educațională valoroasă, oferindu-le atât oportunitatea contactului cu mediul universitar clujean, cât și prilejul de a exersa argumentarea și dialogul, reflectând asupra relației dintre diferență, solidaritate și apartenență. Îi felicităm pentru implicare, seriozitate și pentru felul în care au reprezentat colegiul nostru”, au precizat oficialii Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare.

Elevii au fost coordonați de profesoarele Nadia Andreica și Alina Dorle.