Maramureșeanul Dan Cristian Vodnar, în Top 0,05% dintre cercetătorii lumii

Maramureșeanul Dan Cristian Vodnar se bucură din nou de aprecieri internaționale.

ScholarGPS 2026 i-a acordat distincția Highly Ranked Scholar™, care îl plasează în TOP 0,05% dintre cercetătorii lumii, în disciplina Știința și Tehnologia Alimentelor. Totodată, Stanford–Elsevier 2026 îl poziționează pe Dan Vodnar în TOP 0,19% la nivel mondial în Food Science, pe locul 202 din 107.913 cercetători, în clasamentul bazat pe impactul anual al cercetării. „Sunt cifre care mă bucură enorm. Dar, sincer, nu cifrele sunt cele mai importante. În spatele lor sunt oameni. Sunt colegi cu care am petrecut nenumărate ore în laborator. Sunt doctoranzi care au ales să creadă în cercetare. Sunt studenți curioși, proiecte câștigate și pierdute, experimente care au reușit și multe altele pe care a trebuit să le luăm de la capăt. Este povestea unei echipe care a crezut că și de la Cluj-Napoca poate contribui la știința mondială. Și poate că acesta este cel mai important mesaj pe care vreau să-l transmit: Nu trebuie să pleci din România pentru ca munca ta să conteze în lume. Trebuie să ai curajul să construiești, oameni alături de care să crești și perseverența de a nu renunța. Sunt mândru de ceea ce construim la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și profund recunoscător tuturor celor care fac parte din această călătorie”, a transmis Dan Cristian Vodnar, care este originar din Borșa. Maramureșeanul are o carieră de 17 ani în cercetare și inovare și este profesor de gastronomie moleculară și biotehnologii alimentare în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. De asemenea, este membru corespondent al Academiei Române și „Cetățean de Onoare al județului Maramureș„. Dan Vodnar este și autorul căților „Știință cu sare și piper„ și „Adevărul din farfurie”.