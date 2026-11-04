Viitorul turistic al Maramureșului, în dezbatere publică

• Propunerile pentru strategia de brand a destinației pot fi transmise până la 28 noiembrie •

Județul Maramureș, în calitate de beneficiar al proiectului „SMARTMM – Transformarea digitală a destinației turistice Maramureș”, lansează o invitație la consultare adresată tuturor factorilor interesați, în vederea analizării și formulării de propuneri asupra Documentului strategic de brand pentru destinația turistică Maramureș. Demersul se desfășoară în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Reforma R1 – Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației.

Potrivit managerului Organizației de Management a Destinației Maramureș, Diana Iluț, consultarea urmărește implicarea părților interesate în conturarea unei identități turistice autentice, relevante și competitive, capabile să valorifice particularitățile Maramureșului și să contribuie la consolidarea poziționării sale ca destinație turistică.

„Dincolo de dimensiunea sa de promovare, un brand de destinație presupune o viziune asupra modului în care un teritoriu își definește identitatea, își comunică valorile și își construiește relația cu vizitatorii. În cazul Maramureșului, această perspectivă reclamă o abordare care să țină seama de patrimoniul cultural, de tradiții, de specificul comunităților locale și de necesitatea unei dezvoltări turistice coerente. În acest sens, contribuțiile celor interesați pot aduce perspective relevante asupra modului în care destinația Maramureș ar trebui reprezentată și promovată, astfel încât identitatea sa să fie păstrată și pusă în valoare într-un cadru strategic adaptat realităților actuale” , a mai spus Diana Iluț.

Toate persoanele și organizațiile interesate sunt invitate să transmită recomandări, analize, observații, idei și sugestii până cel târziu la data de 28 noiembrie 2026, la adresa de e-mail manager@omdmaramures.ro.

Documentul strategic de brand pentru destinația turistică Maramureș este disponibil pentru consultare pe site-ul Consiliului Județean Maramureș, la adresa: www.cjmaramures.ro/attachments/Document-strategic-de-brand-pentru-destinatia-turistica-Maramures.pdf.