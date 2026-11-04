VITAL S.A. – Responsabilitate socială – Zeci de angajați s-au implicat în campania de donare de sânge

În data de 2 noiembrie 2026 la sediul societății VITAL S.A. din strada Gheorghe Șincai – Baia Mare, a avut loc campania de donare sânge „Alături de fosta noastră colegă, Maier Linda”, organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș. Aceasta a trecut printr-un transplant medular și este în prezent internată la Secția de Hematologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare și are nevoie de donatori de trombocite prin citafereză.

Ca de fiecare dată, campania a fost una VITALă și realizată în condiții de maximă siguranță atât pentru donatori, dar și pentru toți cei implicați în procesul de donare. Evenimentul a fost organizat exclusiv pentru angajații societății.

Bifăm cu succes și această ediție în calendarul evenimentelor organizate de societate, cu peste 30 de angajați care au ales să doneze sânge pentru cei aflați în nevoie. Voluntariatul de a dona sânge este o piatră de temelie a obiectivelor noastre de responsabilitate socială și o modalitate eficientă de a încuraja angajații să se implice în societate și să aducă o contribuție pozitivă la sănătatea celor aflați în nevoie de sânge. Pe de altă parte, donarea de sânge este o acțiune care aduce beneficii atât celor aflați în nevoie, cât și donatorilor.

Vă mulțumim dragi colegi pentru gestul făcut, să fie cu folos!