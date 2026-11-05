183 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pen­tru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 183 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătar, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, casier, colector (recuperator) creanțe/debite, conducător auto transport rutier de mărfuri, conducător auto transport rutier de persoane, confecționer produse textile, electricieni, frizer, instructor de fitness, lucrător comercial, muncitori necalificați, secretară, vân­zători, vopsitor industrial, dar și chimist, consilier instituții publice, consilier/ expert/inspector/referent/economist în economie general, funcționar administrative, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer construcții hidrotehnice, inginer electroenergetică, inginer industrializarea lemnului, inginer producție, inginer-șef în construcții, medic specialist, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, reprezentant co­m­mercial, tehnician devizier, tehnician proiectant.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (15):

• ambalator manual (2)

• femeie de serviciu (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (8)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (47):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• ajutor bucătar (5)

• ambalator manual (4)

• cameristă hotel (2)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• fasonator mecanic (che­restea) (1)

• femeie de serviciu (1)

• frizer (3)

• galvanizator (2)

• instalator apă, canal (2)

• încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă (1)

• lucrător comercial (5)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (1)

• manipulant mărfuri (4)

• muncitor hidrometru (2)

• operator fixator textile (1)

• operator textile nețesute (8)

• tapițer (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (23):

• electrician echipamente electrice și energetice (10)

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• operator la mașina de etichetat (1)

• operator la mașini-u­nel­te cu comandă numerică (1)

• operator mase plastice (1)

• ospătar (chelner) (4)

• reprezentant comercial (1)

• sortator produse (1)

• tehnician în industrializarea lemnului (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (37):

• agent de vânzări (3)

• barman (1)

• casier (3)

• colector (recuperator) creanțe/debite (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• detector pierderi apă și gaze (1)

• lucrător comercial (12)

• machior (1)

• operator calculator e­lectronic și rețele (1)

• responsabil procese (2)

• secretară (1)

• tehnician proiectant în industrializarea lemnului (1)

• vânzător (5)

Studii Profesionale – Școală Profesională (45):

• agent de securitate (1)

• confectioner obiecte artizanale din lemn (2)

• confecționer produse textile (4)

• confectioner, prelucrător în industria textilă (11)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electromecanic (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (4)

• lucrător comercial (1)

• operator presă de transfer termic (6)

• presator metale la rece (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tâmplar universal (6)

• vopsitor industrial (2)

Studii Postliceale – Colegiu (9):

• asistent medical generalist (2)

• agent de securitate (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• instructor de fitness (1)

Studii Universitare (30):

• chimist (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspec­tor/referent/economist în economie generală (1)

• funcționar administrativ (2)

• inginer automatist (2)

• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer industrializarea lemnului (4)

• inginer producție (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• medic specialist (1)

• medic veterinar (1)

• proiectant inginer mecanic (1)

• reprezentant comercial (4)

• tehnician devizier (1)

• tehnician proiectant (4)