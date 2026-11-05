183 locuri de muncă disponibile în Maramureș

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Sursa foto: https://dancesportacademy.ro/

În această săptămână, Agenția Județeană pen­tru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 183 locuri de muncă vacante.
Se caută: ajutor bucătar, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, casier, colector (recuperator) creanțe/debite, conducător auto transport rutier de mărfuri, conducător auto transport rutier de persoane, confecționer produse textile, electricieni, frizer, instructor de fitness, lucrător comercial, muncitori necalificați, secretară, vân­zători, vopsitor industrial, dar și chimist, consilier instituții publice, consilier/ expert/inspector/referent/economist în economie general, funcționar administrative, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer construcții hidrotehnice, inginer electroenergetică, inginer industrializarea lemnului, inginer producție, inginer-șef în construcții, medic specialist, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, reprezentant co­m­mercial, tehnician devizier, tehnician proiectant.
Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,
Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (15):

• ambalator manual (2)
• femeie de serviciu (2)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (8)
• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (47):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• ajutor bucătar (5)
• ambalator manual (4)
• cameristă hotel (2)
• constructor-montator de structuri metalice (3)
• fasonator mecanic (che­restea) (1)
• femeie de serviciu (1)
• frizer (3)
• galvanizator (2)
• instalator apă, canal (2)
• încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă (1)
• lucrător comercial (5)
• lucrător sortator deșeuri reciclabile (1)
• manipulant mărfuri (4)
• muncitor hidrometru (2)
• operator fixator textile (1)
• operator textile nețesute (8)
• tapițer (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (23):

• electrician echipamente electrice și energetice (10)
• operator introducere, validare și prelucrare date (2)
• operator la mașina de etichetat (1)
• operator la mașini-u­nel­te cu comandă numerică (1)
• operator mase plastice (1)
• ospătar (chelner) (4)
• reprezentant comercial (1)
• sortator produse (1)
• tehnician în industrializarea lemnului (1)
• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (37):

• agent de vânzări (3)
• barman (1)
• casier (3)
• colector (recuperator) creanțe/debite (1)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)
• conducător auto transport rutier de persoane (1)
• detector pierderi apă și gaze (1)
• lucrător comercial (12)
• machior (1)
• operator calculator e­lectronic și rețele (1)
• responsabil procese (2)
• secretară (1)
• tehnician proiectant în industrializarea lemnului (1)
• vânzător (5)

Studii Profesionale – Școală Profesională (45):

• agent de securitate (1)
• confectioner obiecte artizanale din lemn (2)
• confecționer produse textile (4)
• confectioner, prelucrător în industria textilă (11)
• electrician de întreținere și reparații (2)
• electromecanic (2)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• lăcătuș mecanic (4)
• lucrător comercial (1)
• operator presă de transfer termic (6)
• presator metale la rece (1)
• șofer de autoturisme și camionete (2)
• tâmplar universal (6)
• vopsitor industrial (2)

Studii Postliceale – Colegiu (9):

• asistent medical generalist (2)
• agent de securitate (1)
• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)
• instructor de fitness (1)

Studii Universitare (30):

• chimist (1)
• consilier instituții publice (1)
• consilier/expert/inspec­tor/referent/economist în economie generală (1)
• funcționar administrativ (2)
• inginer automatist (2)
• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)
• inginer construcții hidrotehnice (1)
• inginer electroenergetică (2)
• inginer industrializarea lemnului (4)
• inginer producție (1)
• inginer-șef în construcții (2)
• medic specialist (1)
• medic veterinar (1)
• proiectant inginer mecanic (1)
• reprezentant comercial (4)
• tehnician devizier (1)
• tehnician proiectant (4)

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