183 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 183 locuri de muncă vacante.
Se caută: ajutor bucătar, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, casier, colector (recuperator) creanțe/debite, conducător auto transport rutier de mărfuri, conducător auto transport rutier de persoane, confecționer produse textile, electricieni, frizer, instructor de fitness, lucrător comercial, muncitori necalificați, secretară, vânzători, vopsitor industrial, dar și chimist, consilier instituții publice, consilier/ expert/inspector/referent/economist în economie general, funcționar administrative, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer construcții hidrotehnice, inginer electroenergetică, inginer industrializarea lemnului, inginer producție, inginer-șef în construcții, medic specialist, medic veterinar, proiectant inginer mecanic, reprezentant commercial, tehnician devizier, tehnician proiectant.
Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,
Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.
Învățământul primar – Fără studii (15):
• ambalator manual (2)
• femeie de serviciu (2)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (8)
• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)
Studii gimnaziale – Școala Generală (47):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• ajutor bucătar (5)
• ambalator manual (4)
• cameristă hotel (2)
• constructor-montator de structuri metalice (3)
• fasonator mecanic (cherestea) (1)
• femeie de serviciu (1)
• frizer (3)
• galvanizator (2)
• instalator apă, canal (2)
• încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă (1)
• lucrător comercial (5)
• lucrător sortator deșeuri reciclabile (1)
• manipulant mărfuri (4)
• muncitor hidrometru (2)
• operator fixator textile (1)
• operator textile nețesute (8)
• tapițer (1)
Studii liceale – Liceu de specialitate (23):
• electrician echipamente electrice și energetice (10)
• operator introducere, validare și prelucrare date (2)
• operator la mașina de etichetat (1)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)
• operator mase plastice (1)
• ospătar (chelner) (4)
• reprezentant comercial (1)
• sortator produse (1)
• tehnician în industrializarea lemnului (1)
• tehnician-operator la roboți industriali (1)
Studii liceale – Liceu Teoretic (37):
• agent de vânzări (3)
• barman (1)
• casier (3)
• colector (recuperator) creanțe/debite (1)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)
• conducător auto transport rutier de persoane (1)
• detector pierderi apă și gaze (1)
• lucrător comercial (12)
• machior (1)
• operator calculator electronic și rețele (1)
• responsabil procese (2)
• secretară (1)
• tehnician proiectant în industrializarea lemnului (1)
• vânzător (5)
Studii Profesionale – Școală Profesională (45):
• agent de securitate (1)
• confectioner obiecte artizanale din lemn (2)
• confecționer produse textile (4)
• confectioner, prelucrător în industria textilă (11)
• electrician de întreținere și reparații (2)
• electromecanic (2)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• lăcătuș mecanic (4)
• lucrător comercial (1)
• operator presă de transfer termic (6)
• presator metale la rece (1)
• șofer de autoturisme și camionete (2)
• tâmplar universal (6)
• vopsitor industrial (2)
Studii Postliceale – Colegiu (9):
• asistent medical generalist (2)
• agent de securitate (1)
• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)
• instructor de fitness (1)
Studii Universitare (30):
• chimist (1)
• consilier instituții publice (1)
• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)
• funcționar administrativ (2)
• inginer automatist (2)
• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)
• inginer construcții hidrotehnice (1)
• inginer electroenergetică (2)
• inginer industrializarea lemnului (4)
• inginer producție (1)
• inginer-șef în construcții (2)
• medic specialist (1)
• medic veterinar (1)
• proiectant inginer mecanic (1)
• reprezentant comercial (4)
• tehnician devizier (1)
• tehnician proiectant (4)