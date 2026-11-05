A treia ediție a volumului „Am ascultat de porunca Bisericii. Arhiepiscopul Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira”

În 30 octombrie, s-au împlinit 10 ani de la trecerea la cele veșnice a celui care a fost Arhiepiscopul Justinian Chira, ierarh iubit și admirat, un vlădică care și-a legat definitiv numele de Maramureș, de Mănăstirea Rohia și de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, între anii 1973-1990 fiind episcop vicar al eparhiei clujene.

Pentru a marca scurgerea acestui deceniu de dor, Muzeul Mitropoliei Clujului, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud, va organiza joi, 5 noiembrie, de la ora 19, un eveniment cultural deosebit. În cadrul acestei seri culturale va avea loc lansarea volumului „Am ascultat de porunca Bisericii”. Arhiepiscopul Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira” (Ediția a III-a), lucrare apărută recent la Editura Mega, avându-l ca autor pe Dr. Călin Emilian Cira, teolog și istoric, bibliotecar la Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Lansarea volumului, care valorifică o serie de interviuri realizate de tânărul istoric și teolog Călin Emilian Cira cu vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira al Maramureșului, va fi întregită de vernisarea expoziției foto-documentare „Episcopul Justinian Chira în județul Bistrița-Năsăud”. Invitați speciali: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă; Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie; Pr. Iustin Tira și Pr. Ioan Pintea.