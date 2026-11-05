Baia Mare face pasul către curățenie: Alătură-te inițiativei „STOP CHIȘTOC!”

Orașul în care trăim este oglinda obiceiurilor noastre zilnice. Imaginează-ți o plimbare prin cartierul tău, pe străzi curate, în parcuri îngrijite și de-a lungul râului, fără a vedea la tot pasul resturi inestetice de țigări. Campania „STOP CHIȘTOC!”, lansată de RioTabak, își propune să schimbe în bine fața orașului Baia Mare, luptând împotriva unui inamic mic, dar extrem de poluant: mucul de țigară.

Aceste deșeuri par neînsemnate, însă realitatea este că ele otrăvesc solul și apele noastre, afectând sănătatea tuturor. Este timpul să acționăm pentru un oraș care merită mai mult.

Impactul real al unui gest mic

Cifrele din spatele acestui tip de poluare sunt alarmante:

Poluare masivă: Fiecare chiștoc aruncat la întâmplare poate contamina 10 litri de apă.

Fiecare chiștoc aruncat la întâmplare poate contamina 10 litri de apă. Persistență: Resturile de țigări eliberează mii de fibre toxice și rezistă în mediul înconjurător peste 12 ani.

Resturile de țigări eliberează mii de fibre toxice și rezistă în mediul înconjurător peste 12 ani. Otrăvire locală: Zilnic, mii de astfel de reziduuri ajung pe străzile orașului, punând în pericol fauna și calitatea aerului.

Zilnic, mii de astfel de reziduuri ajung pe străzile orașului, punând în pericol fauna și calitatea aerului. Dezastru multiplicat: Un singur fumător lasă în urmă anual aproximativ 300 de astfel de deșeuri.

Cum devii parte din soluție?

Planul de acțiune pentru o Baia Mare curată este simplu și accesibil oricui:

Responsabilitate: Folosește coșurile dedicate sau scrumiera specială pentru a evita aruncarea resturilor pe jos. Implicare activă: Curăță spațiul din jurul tău; câteva minute pot schimba radical aspectul unei zone. Educație: Discută cu prietenii sau familia despre importanța acestui demers; un simplu mesaj poate atrage zeci de aliați.

Scrumiera de buzunar – Instrumentul tău gratuit

Cel mai simplu mod de a te implica? În luna Noiembrie, vizitează magazinul RioTabak din Baia Mare și solicită gratuit o scrumieră de buzunar. Este mică, durabilă și perfectă pentru orice fumător care își respectă orașul.

Practică: O poți ține în buzunar, rucsac sau mașină, folosind-o imediat după ultimul fum.

O poți ține în buzunar, rucsac sau mașină, folosind-o imediat după ultimul fum. Exemplu pozitiv: Nu mai lași resturi în urma ta și devii un model de responsabilitate pentru cei din jur.

Nu mai lași resturi în urma ta și devii un model de responsabilitate pentru cei din jur. Stoc limitat: Mii de persoane au făcut deja acest pas, transformând o rutină zilnică într-o victorie ecologică.

Beneficiile unei comunități responsabile

Prin campania „STOP CHIȘTOC!”, Baia Mare câștigă pe toate planurile:

Natură protejată: Solul rămâne fertil, iar apele râului nostru rămân curate.

Solul rămâne fertil, iar apele râului nostru rămân curate. Sănătate: Un aer mai curat, fără reziduuri chimice, pentru noi și generațiile viitoare.

Un aer mai curat, fără reziduuri chimice, pentru noi și generațiile viitoare. Atracție: Un oraș curat este mai primitor pentru vizitatori și mai plăcut pentru locuitorii săi.

Nu mai aștepta! Mergi la RioTabak, ia-ți scrumiera gratis și hai să facem Baia Mare să strălucească împreună!

Unde ne găsești?

RioTabak Baia Mare, situat pe Bulevardul Regele Mihai I 10

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/RXfNNMdvoFZRTrW3A