Cinci șahiști maramureșeni, la Campionatul European din Grecia

Cinci sportivi ai Academiei de Șah Maramureș participă la Campionatul European de Șah pentru juniori, desfășurat în perioada 2-13 noiembrie, în insula Creta din Grecia.

Sara Șunea, Patrick Dunca, Viktor Szabo, Matei Liga și Amalia Mocanu fac parte din delegația României, care numără 35 de tineri șahiști. La competiție sunt înscriși 1.243 de jucători din 49 de țări, care se întrec la categoriile de vârstă U8, U10, U12, U14, U16 și U18, atât la Open, cât și la feminin.

Delegația României este condusă de Marele Maestru Gergely Szabo, antrenor al Academiei de Șah Maramureș. Sportivii sunt sprijiniți și de Maestrul Internațional George Cătălin Ardelean.