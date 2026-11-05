Donație pentru primul copil născut în spital după 30 octombrie

Joi, 29 octombrie 2026, holul principal al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin O­priș” Baia Mare a găzduit vernisajul expoziției de pictură și sculptură în fier, semnată de artiștii Stelian Blagoslov și Dan Bărcan.

Evenimentul a fost completat de un recital de chitară clasică susținut de prof. Robert Nagy și de un gest de solidaritate deosebit.

”În cadrul evenimentului a fost organizată o licitație pentru două tablouri, iar suma obținută a fost donată primului copil născut în spital începând cu data de 30 octombrie 2026”, au declarat oficialii instituției.

Expoziția poate fi vizitată în holul principal al spitalului până la 12 noiembrie 2026.